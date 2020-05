As plantas do governador Rescova

Por: Cristina Afonso

Luanda

Caro director

É pena que a Covid-19 está a manter as pessoas em casa. Ou seja, nã se aconselha ninguém a sair só para ir passear, embora muitas pessoas andem na rua sem destino.

Eu quero falar de a pessoa sair para ir passear para ver a cidade, as coisas boas e as coisas que não são boas. É bom sair para ver as mudanças na cidade. O que é mau é quando encontramos coisas que não são boas, tipo buracos, valas, águas paradas. Um dia passamos bem numa rua e no outro dia já nem dá gosto.

Mas também tem coisas para elogiar. Quem vai do Talatona até ao Camama, se passou lá no ano passado, se voltar a passar agora vai ver como o trabalho do governador Luther Rescova brotou mesmo.

A rotunda da Fubu tem plantas que pegaram, assim como o separador na Estrada do Camama. Está bonito. Aí já vai diminuir a poeira e a areia na estrada.

Se estamos a falar de replantação de árvores, o governador está a dar um bom exemplo. Que continue sempre assim, pela beleza da cidade e pela nossa saúde.