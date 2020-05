Covid -19 força fim da “Segundona”

O Campeonato Nacional de futebol da segunda divisão “Segundona” foi, recentemente, anulado durante um encontro em Luanda, a portas fechadas, entre a direcção da Federação Angolana de Futebol (FAF), clubes e Associações Provinciais, devido à Covid -19.

Até ao seu interregno, a competição era liderada pelo São Salvador do Zaire (serie – A, com oito pontos) e Baixa de Kassange de Malanje (série -B, com sete pts).

O presidente do Conselho Técnico Desportivo do órgão reitor, Jeremias Simão, afirmou à imprensa que os clubes que disputavam a prova sugeriram, excepcionalmente, o alargamento do próximo Campeonato Nacional da primeira divisão “Girabola” de 16 para 18 concorrentes.

Assim, o São Salvador do Zaire, Baixa de Kassange de Malanje e mais uma formação que fizer prova de capacidade financeira juntam- se aos 15 clubes do também anulado Girabola2019/20, pelas mesmas razões (o 1º de Maio de Benguela foi desqualificado).

Dados de Sexta-feira atestam que Angola registou sete novos casos de transmissão local da pandemia, elevando para 43 o total de pacientes que testaram positivo, desde Março último.