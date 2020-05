Fuga de marginais após assalto frustrado fere menor de 11 anos

O assalto a um armazém no bairro Ferrovia, município do Lubango, foi denunciado via telefone. Uma brigada operativa do Serviço de Investigação Criminal, naquele município, segundo uma nota de esclarecimento que tivemos acesso, frustrou a acção dos marginais e estes responderam com tiros.

“Na abordagem, houve troca de tiros, os mesmos meteram- se em fuga, tendo abandonado uma arma de fogo do tipo pistola de marca KWC. Na troca de tiros, uma bala atingiu ligeiramente uma menor de 11 anos, que foi prontamente assistida no hospital local e já se encontra em casa no seio familiar”, esclareceu, Manuel Domingos, director do SIC provincial.

Embora os marginais estejam em fuga, a acção deste grupo armado que tentava realizar um roubo num armazém no bairro Ferrovia, fez com que se prossigam diligências para se determinar e capturar os suspeitos e responsabilizá- los criminalmente. A Delegação do Minint/Huíla aproveitou para solicitar a colaboração da população na denúncia dos infractores.

As denúncias ajudam no trabalho do SIC, pois é por meio destas que diligências operativas são feitas no sentido de se identificar os malfeitores.

E diligencias do Serviço de Investigação Criminal na Huíla levaram à recuperação de duas viaturas, uma de marca Toyota RAV 4, cor Marrom, e outra Toyota Corolla, cor-de-vinho, que tinham sido roubadas.

As referidas viaturas tinham sido roubadas na via pública, no Bairro Comercial, defronte ao prédio da TAAG e junto ao parque infantil, respectivamente.

Da acção do SIC resultou a detenção de 4 cidadãos, três como presumíveis autores e um como receptador, com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos, mais conhecidos por Priva, Luís, Dala e Capingana. Todos foram encaminhados ao Ministério Público para a devida responsabilização criminal.