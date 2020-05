Tecnologia para a humanidade: preparando para a próxima fase

Com a eclosão da pandemia Covid- 19 no início deste ano, as organizações de todo o planeta começaram a passar à acção. Mas, por muito importante que fosse reagir adequadamente, também foi importante preparar proactivamente a próxima fase.

Na Huawei, estamos cientes do efeito massivo da pandemia, bem assim de como as comunidades seriam seriamente afectadas. No entanto, também estamos conscientes de que, além de proteger vidas, precisamos ajudar a estabelecer as bases para a próxima fase do avanço tecnológico da sociedade – a Quarta Revolução Industrial.

Eu fui inspirado por um recente vídeo no YouTube da jovem dançarina sul-africana Hlumelo, que tem estado sob confinamento na sua cidade natal de Gugulethu. Membro da Escola de Dança Zama, Hlumelo não deixou que o confinamento a retraísse, e continuou a praticar os seus passos para o momento em que ele e os amigos pudessem actuar juntos novamente.

Da mesma forma, durante o confinamento chinês, os membros do balé de Xangai continuaram a praticar – usando máscaras faciais – para a sua próxima performance do Lago dos Cisnes. Eles tomaram precauções, mas permaneceram focados na próxima fase do seu desenvolvimento.

Isso me lembra de um ditado de um poema chinês que diz que “o bom afinamento dá uma ponta afiada a uma espada. O frio amargo acrescenta a fragrância aguçada para a flor de ameixa”. Implica que a preparação é essencial para ser eficaz, e que as dificuldades podem moldar o sucesso final. Na verdade, o acaso favorece a mente preparada.

Entendemos que as TIC têm um grande papel a desempenhar em termos de nos manter a todos conectados durante o confinamento, quarentena e isolamento social. Mas a tecnologia é também fundamental para a recuperação económica de África.

Agora que passámos várias semanas com as escolas fechadas e negócios fechados, a nossa conversa está a virar-se para como reabrir a economia. Está a tornar-se cada vez mais claro que a maneira de fazer isso não é correr de volta para o mesmo ambiente de trabalho ocupado, concentrado e social que tínhamos antes.

Quando reabrirmos, comunidades e locais de trabalho terão de continuar a praticar o distanciamento social. Continuaremos a depender da conectividade de alta velocidade para nos unirmos. Em muitos casos, as redes TIC apoiam a luta contra o coronavírus, mas também a evolução da própria sociedade humana.

Durante a pandemia, uma vez que a Huawei garantiu nosso pessoal e nossas operações, nós olhamos para como podemos apoiar os nossos parceiros de negócios no continente africano através de nossas competências básicas no sector de TIC. Tivemos a sorte de poder ajudar as organizações africanas a distanciarem- se socialmente através das nossas tecnologias.

Os sistemas de vídeo-conferência que fornecemos em alguns países africanos permitiram a troca de informações internamente e a troca de experiências internacionalmente entre especialistas em prevenção de epidemias na China e em África.

Os nossos sistemas de vídeoconferência remotos ajudaram as instituições médicas a se comunicarem de forma mais eficiente. Também implementamos uma solução de diagnóstico baseada em IA em várias instituições médicas. As análises de TAC podem agora ser concluídas em dois minutos, 80% mais rápido, numa corrida contra o tempo, crítica para salvar vidas.

A HUAWEI vai continuar a usar as suas principais capacidades de informação e comunicação para apoiar os esforços de controlo de epidemias em África.

Quando a poeira assentar e começarmos a chegar ao tão anunciado “novo normal”, teremos visto o imenso potencial das TIC para construir a coesão social.

Está a tomar forma um novo modelo de negócio para todos os sectores, que se caracteriza pelo trabalho à distância, o ensino à distância, os cuidados de saúde à distância, as compras em linha e a mobilidade monetária. Estes modelos de negócio abrangem transporte, segurança, finanças, medicina, educação e entretenimento.

Este novo paradigma é impulsionado por um consumo de dados muito maior, facilitado pela conectividade em massa da tecnologia 4G/5G.

Os governos começam a compreender a necessidade de dar prioridade às TIC como uma necessidade básica. Tal como um recente Livro Branco notou, a pandemia Covid-19 está a transformar os mecanismos de resposta aos cuidados de saúde 5G para se tornarem digitais, precisos e inteligentes.

A epidemia chamou a atenção dos responsáveis políticos para a importância das TIC no desenvolvimento nacional. Tal deverá acelerar a criação de centros nacionais de dados, redes de fibra óptica e estações de base de comunicações.

Este tipo de implantação de “grandes redes” também representa uma oportunidade histórica para a África utilizar as TIC para alcançar e ultrapassar outras nações em termos de desenvolvimento humano e qualidade de vida para todos os seus cidadãos.

Estamos a ver os primeiros sinais de transformação digital não apenas nos sistemas de saúde, mas em economias inteiras e na própria sociedade.

É provável que as plataformas TIC constituam a base da futura economia de África. A chave é continuar a aperfeiçoá-los e a aperfeiçoá-los, expandindo o seu uso mesmo agora, para que assim que o encerramento termine, possamos recuperar mais rapidamente.

Como diz o poema antigo, o bom afinamento dá uma ponta afiada a uma espada. Tal como o Hlumelo e os bailarinos do ballet de Xangai, devíamos passar este tempo a aperfeiçoar as nossas capacidades. Quando o novo amanhecer chegar – como certamente acontecerá – que nos encontre bem preparados para aproveitar o dia!

Chen Lei