Resgate dos valores morais e cívicos ganha novo formato

O ministro da Administração do Território, Marcy Lopes, dirige hoje, Segunda-feira, 11, no Salão Nobre do Governo Provincial de Luanda, a I Reunião da Comissão Interministerial para Promover o Programa Nacional de Resgate de Valores Morais e Cívicos.

De acordo com uma nota deste ministério, o referido programa é o novo rosto da ‘Operação Resgate’ e visa a simplificação. e modernização dos procedimentos administrativos bem como a organização dos serviços públicos, para uma prestação mais eficiente e eficaz de serviços ao cidadão. O Executivo, através da nota chegada ao OPAÍS, indica que, institucionalizada pelo Despacho Presidencial nº 41/20, de 09 de 10 de Março, a Comissão Interministerial integra vários sectores do Executivo angolano e tem a incumbência de criar as condições para a implementação do Programa Nacional de Resgate de Valores Morais e Cívicos que, por sua vez, foi criado por força do Despacho Presidencial nº 222/19, de 09 de Dezembro.

O referido grupo é coordenado pelo Ministro da Administração do Território e tem como missão promover o resgate dos valores cívicos e morais, especificamente em questões relacionadas com o ambiente social, comportamental, relacional e de segurança pública, além de sugerir medidas de contraposição ao acentuado desrespeito das Leis, dos bens e espaços públicos, da propriedade privada e de combate aos altos níveis de indisciplina e desordem públicas.