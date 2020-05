Isabel dos Santos diz que a justiça arrestou bens com base em passaporte falso

A empresária Isabel dos Santos acusa Angola e Portugal de terem usado passaporte falsificado, com assinatura do mestre do kung-fu e actor de cinema.

A empresária Isabel dos Santos acusou esta Terça-feira Angola e Portugal de terem usado como prova no arresto de bens um passaporte falsificado, com assinatura do mestre do kung-fu e actor de cinema já falecido Bruce Lee. Segundo um comunicado da empresária, a que a Lusa teve acesso, o Estado angolano terá usado como prova para fazer o arresto preventivo de bens “um passaporte grosseiramente falsificado, com uma fotografia tirada da Internet, data de nascimento incorrecta e uso de palavras em inglês, entre outros “sinais de falsificação”.

O passaporte em causa terá sido usado como prova em Tribunal pela Procuradoria Geral da República de Angola para demonstrar que Isabel dos Santos pretendia ilegalmente exportar capitais para o Japão, alega a filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos.

A empresária acusa a Procuradoria angolana de fazer uma “utilização fraudulenta do sistema de justiça de Angola” para se apoderar do seu património de empresas e apela à justiça portuguesa, que decidiu cooperar com Angola e executou vários arrestos em Portugal, para que “à luz desta denúncia e de outras que se seguirão, “reavaliar estas execuções ‘às cegas'”.

Fonte: EXPRESSO