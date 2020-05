PR faz substituição no Exército

Nesta Terça-feira, o Presidente da República exonerou o Comandante do Exército e nomeou o anterior segundo comandante para assumir a liderança deste sector das FAA.

Num comunicado que chegou nesta tarde à redacção de O PAÍS, consta que o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, decidiu exonerar o General Gouveia João de Sá Miranda, do cargo de Comandante do Exército, exonerando igualmente o General Jaque Raúl, do cargo de Segundo Comandante do Exército. As alterações na liderança militar foram feitas, segundo a nota de imprensa, “depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional e, nos termos da Constituição da República” de Angola.

Mais se informa, no documento proveniente da cidade alta, que, “o Presidente da República e também Comandante-Em-Chefe das Forças Armadas Angolanas” nomeou seguidamente o General Jaque Raúl para o cargo de Comandante do Exército.