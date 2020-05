Festival de Cannes cancelado

Agora, é mesmo definitivo: depois de alguns adiamentos e outras tantas e s p e c u l a ç õ e s sobre a hipótese de um “certame virtual”, a 73ª edição do Festival de Cannes está definitivamente cancelada devido à pandemia da Covid-19.

A notícia foi dada pelo delegado- geral do festival, Thierry Frémaux, em entrevista à revista “L’Obs”, considerando que nada pode substituir o encontro cinéfilo que define um evento deste género. Mais do que isso: reafirmando o valor insubstituível da apresentação dos filmes no “grande ecrã”.

Quando do último adiamento,também as secções paralelas de Cannes – Quinzena dos Realizadores, Semana da Crítica e ACID – tinham já cancelado todos os seus projectos para 2020. Agora, o único evento ligado ao festival que se mantém é o Mercado do Filme, a acontecer, em edição virtual, entre 22 e 26 de Junho.

Lembrando que a organização do certame não deixou de cumprir as suas tarefas de apreciação de filmes (a partir de cerca de 1500 títulos apresentados à organização), Frémaux acrescentou que, brevemente, será divulgada a selecção, de modo a apoiar publicamente os filmes que, assim se espera, poderão vir a ser lançados em salas escuras.