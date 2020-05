Coronavírus: Prémio Nobel de Economia recomenda novo Plano Marshall

A economista francesa Esther Duflo assegura que os países mais ricos devem ajudar as nações mais pobres a superar as consequências económicas da Covid-19.

Os países mais ricos devem elaborar um novo Plano Marshall para enfrentar os desafios da pandemia, segundo Esther Duflo, a segunda mulher na história a ganhar o Nobel de Economia. Na sua opinião, a massiva ajuda financeira deve ser destinada antes de tudo a países do hemisfério sul.

“Eu recomendaria aos países mais ricos que se esforcem e ajudem”, disse Duflo numa entrevista a jornalistas dos jornais Independent e The Telegraph. “Nós, como uma comunidade global, somos capazes de evitar que tudo isso se converta numa catástrofe”, explicou a economista que se especializa na prevenção da pobreza.

Duflo, a pessoa mais jovem a ganhar o prémio, de 46 anos, compara as consequências da pandemia da Covid-19 com o período posterior à Segunda Guerra Mundial. “Poderia se tratar de um novo Plano Marshall com o objectivo de ajudar os países do Sul a se recuperarem da crise, tal como a Europa pôde fazer depois da guerra”, precisou a exassessora do ex-presidente norteamericano Barack Obama.

O controverso Plano Marshall foi a iniciativa de Washington para ajudar os países da Europa Ocidental, devastados pela Segunda Guerra Mundial, entre 1948 e 1951. Os críticos daquele ato consideram que, por trás do pretexto humanitário dos Estados Unidos, havia o objetivo de impor a sua influência nas elites políticas do Velho Continente.