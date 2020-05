Márcio Batalha e Nell Jazz apresentam performance poética “online”

Trata-se de uma fusão entre poesia e jazz e conta com a participação especial do trovador Ésio Adriano, como se pode ler numa nota da organização, em que destaca, que, diferente do músico Nell Jazz, Márcio Batalha e Ésio Adriano entram, pela primeira vez, no menu dos artistas que têm deixado as suas “impressões digitais” no projecto da Fundação.

“A nossa ideia é pedir às pessoas para que cumpram as obrigações que a OMS e o Ministério da Saúde colocaram-nos, para que fiquemos em casa e nos previnamos contra essa pandemia e, tão logo que possível, Angola regresse à vida normal”, afirma Márcio Batalha.

Dentre os temas a abordar na performance destacam-se a “Poesia na boca do povo”, “Minha alma”, “Embriaguei-me” e “Saudades do ventre da minha mãe”. Se da parte do poeta Batalha coube a escrita dos poemas ao músico-compositor Nell Jazz pesou a musicalização dos mesmos.

“Vamos oferecer uma boa música, o Jazz, e especificamente a expansão da cultura. Faço Jazz e blues, estilos musicais muito ligados às nossas raízes negras”, disse Nell Jazz.

Apesar de pertencer à nova geração, o músico-compositor Nell Jazz é dos poucos que se distinguem da tendência mediática com que se caracterizam muitos jovens artistas. “É gratificante quando instituições como a Fundação Arte e Cultura vão buscar jovens com talento e que procuram trazer boas músicas que reflectem a real identidade cultural do povo”, desabafa o músico que encontra no cumprimento das orientações das entidades sanitárias como única forma para sobreviver em meio a tensão da Covid-19.

O projecto

O projecto Fundação Arte e Cultura Online foi lançado no dia 24 de Março de 2020, como forma de dar resposta ao estado de emergência e à necessidade de proporcionar às famílias, crianças e adolescentes alunos do Centro Cultural da Fundação, na Ilha de Luanda, uma razão para ficar em casa e protegerem as suas vidas da Covid-19, de um lado e do outro lado, manter o ritmo das aulas para os alunos do Centro Cultural da Fundação, na Ilha de Luanda.

O objectivo é realizar essas actividades online e permitir assim que, a partir das suas casas, as famílias possam receber um estímulo adicional para tornarem os seus dias mais divertidos, mas também mais seguros, nos horários considerados viáveis. As famílias assistem aos eventos a partir das redes sociais da Fundação- facebook, Fundação Arte e Cultura, Escola da Música e Galeria Tamar Golan.