Novo romance do escritor brasileiro Julián Fuks publicado no início de Junho

“A Ocupação”, o mais recente romance do brasileiro Julián Fuks, será publicado em Portugal a 9 de Junho. O livro é uma das primeiras novidades da editora Companhia de Letras neste regresso aos lançamentos, depois de cerca de dois meses de paragem devido à pandemia da Covid-19.

O romance, publicado no ano passado, no Brasil, é um relato da viagem de Sebastián, alter- ego do autor e personagem principal de “A resistência”, obra anterior de Fuks, que vive uma pequena tragédia familiar: o aborto espontâneo de um filho, o período de luto que essa morte inicia e o internamento prolongado do pai, com um pulmão perfurado.

“Sem saber como agarrar o fio da sua própria existência em ruínas, o narrador recebe uma chamada de um refugiado sírio, convidando-o para uma conversa. Vendo nesse convite o pretexto necessário para se evadir do quotidiano, Sebastián vagueia por São Paulo rumo ao Hotel Cambridge, ruína de um prédio outrora grandioso e no presente ocupado por um grupo de sem abrigo”, refere a sinopse da editora. “Mergulhando nas histórias que o edifício encerra, o nosso narrador será por elas ocupado, até também ele se esquecer de quem era antes.”