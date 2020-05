O que causa alta taxa de mortalidade provocada pelo novo Coronavírus?

De acordo com um estudo publicado na revista multidisciplinar Frontiers in Public Health, o SARS-CoV-2 é perigoso devido a uma reacção exagerada do sistema imunológico à infecção.

Cientistas chineses sugeriram que, durante a Covid-19, uma das proteínas penetra nas células do epitélio alveolar, causando efeitos tóxicos directos e uma resposta imune excessiva.

“Isso estimula uma resposta inflamatória sistêmica, formando uma tempestade de citocinas, que leva a lesões nos tecidos pulmonares”, lê-se no artigo.

“Em casos graves, a doença pode ocasionar síndrome do desconforto respiratório agudo, choque séptico, acidose metabólica, disfunção de coagulação e síndromes de disfunção de múltiplos órgãos. Pacientes com Covid-19 grave têm uma taxa de mortalidade relativamente alta”, complementa.

Os autores da publicação citaram como exemplo as estatísticas segundo as quais 67,3% dos pacientes graves com Covid-19 desenvolvem síndrome respiratória aguda grave, quase 29% relatam danos agudos nos rins ou no fígado e 23,1% apresentam lesões no coração.

Segundo dados recentes, o número total de pessoas infectadas no mundo ultrapassou 4,2 milhões, das quais mais de 293 mil morreram.