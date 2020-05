Projectos do PIIM executados na ordem dos 80 por cento

A informação foi tornada pública ontem, numa vídeoconferência com os governos provínciais. A porta-voz do encontro, Laurinda Cardoso, disse que o PIIM continua a ser implementado em todo o país.

Em declarações à imprensa, no final da vídeoconferência em que o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, interagiu com os governadores das 18 províncias, a porta-voz sublinhou que até ao momento os projectos já consumiram cerca de 20 mil milhões de kwanzas.

Segundo Laurinda Cardoso, o valor, capitalizado em dólares para financiar os projectos, foi retirado do Fundo Soberano.

Essa execução financeira, prosseguiu, reflecte um valor global dos projectos que integram a carteira. “À medida que os projectos vão sendo executados, são emitidas as facturas e consequentemente liquidadas”, frisou.

A porta-voz avançou que em fase de conclusão existem projectos de continuidade, porque entraram no PIIM e, por falta de recursos nos planos anteriores, não terminaram.

A título de exemplo, apontou os projectos do Ministério dos Transportes na província de Cabinda, que visam a ligação marítima com a província do Zaire.

No seu entender, os grandes constrangimentos existentes na execução dos contratos públicos têm a ver com a depreciação da moeda.

Disse existirem executores a nível municipal, provincial e central, daí que o grande desafio é fazer funcionar as instituições, promover a coordenação e a actuação dos intervenientes no PIIM.

Adiantou que as áreas que respondem pelos projectos do PIIM têm as suas responsabilidades de fiscalização inalteradas. O procedimento dos concursos públicos é coordenado e supervisionado pelo Serviço Nacional de Contratação Pública.

Quanto aos constrangimentos causados pela pandemia covid- 19, disse que cada um dos projectos que se enquadra na carteira do PIIM tem um contrato, sendo que, em função disso, serão reavaliados caso a caso.

A videoconferência serviu também para abordar e avaliar os progressos relativos à execução do PIIM.