Secretário da JMPLA apela jovens a serem exemplos no cumprimento das políticas sanitárias

Numa altura em que o país observa o quarto período de estado de emergência, a agremiação juvenil política do MPLA, partido no poder, defende que os jovens devem ser modelos no cumprimento das políticas sanitárias em curso, com vista a prevenir e a combater a Covid-19