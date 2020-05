Carlos Sainz confirmado na Ferrari em 2021

A Ferrari, depois do anúncio da mudança de Daniel Ricciardo da Renault para a McLaren, para substituir Carlos Sainz Jr., confirmou a assinatura de acordo válido por dois anos com o espanhol de 25 anos, com início marcado para 2021. Assim, está encontrado o sucessor de Sebastian Vettel e o companheiro Charles Leclerc na Scuderia, confirmando-se, assim, as notícias que antecipámos ontem. A formalização do contrato coloca, também, ponto final nas especulações sobre o interesse dos italianos em Lewis Hamilton. O campeão do Mundo tem ligação à Mercedes apenas até ao final de 2020.

“Estou felicíssimo. Trabalhar com a Scuderia Ferrari a partir de 2021 é excitante. Ainda tenho uma época muito importante para cumprir com a McLaren e estou ansioso pelo regresso das corridas”, disse Sainz.