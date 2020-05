Kim Jong-un volta a ‘desaparecer’ após visita a fábrica na Coreia do Norte

A última aparição de Kim Jong-un se deu ainda no dia 30 de Abril, durante uma visita a uma fábrica de fertilizantes na cidade de Sunchon.

Na ocasião, o líder inaugurou a instalação que, segundo informações provenientes da Coreia do Norte, foi preparada às pressas.

Desde então, o líder nortecoreano não teve aparições públicas reportadas pela mídia do país.

Imagens verdadeiras?

Concedendo entrevista à Bloomberg, Robert O’Brien, assessor de segurança da Casa Branca, declarou que Kim “provavelmente está bem”, apesar do novo “sumiço”.

No entanto, a autoridade americana não pôde confirmar a autenticidade das imagens feitas durante a visita de Kim à fábrica.“

É muito difícil pegar informação de dentro da Coreia do Norte”, afirmou O’Brien.

Ainda de acordo com ele os EUA presumem que o líder esteja bem tendo por base as últimas imagens.

Rumores

No mês de Abril surgiram rumores de que Kim teria problemas de saúde ou até mesmo morrido após a ausência ser notada nas celebrações do Dia do Sol (15 de Abril).

Tal festividade norte-coreana comemora o nascimento do fundador do país, Kim Il-sung, e é considerada como uma das datas mais importantes no calendário do país. Além de não comparecer às festividades, o país não divulgou novas imagens do líder até ao dia 30 de Abril.

Por sua vez, uma suposta marca num dos braços do líder fortaleceu rumores de que este tenha sido submetido a procedimentos médicos que poderiam indicar problemas cardíacos.