Mais de seis mil famílias beneficiaram de projecto financiado pela EU

Numa mensagem conjunta dos ministérios da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), Educação e Cultura Turismo e Ambiente, por ocasião do 15 de Maio, Dia Internacional da Família, que se assinala hoje, Faustina Alves (MASFAMU) explicou que o projecto piloto de transferências sociais monetárias teve como objectivo proporcionar às crianças um bom começo de vida, incluindo uma nutrição melhorada.

Os municípios de Catabola e Chinguar, na província do Bié, Camanongue e Lucusse, no Moxico, e Uíge e Damba, na província do Uíge, foram os primeiros a ser beneficiados. O projecto contou com o financiamento da União Europeia, sendo que já beneficiou, até agora, 11.473 crianças menores de cinco anos de idade, de um universo de 6.325 famílias.

Faustina Alves lembrou que, na mesma senda, começam este ano as transferências sociais monetárias, financiadas pelo Banco Mundial, que pretendem beneficiar um milhão e 608 mil famílias de 40 municípios mais pobres do país, com atribuição de uma renda mensal de oito mil e 500 Kwanzas, pelo que os beneficiários receberão de três em três meses, sendo que cada família receberá 25 mil e 500 KZ.

Sublinhou que, o programa está a ser acompanhado de uma componente de inclusão produtiva e geração de renda, educação financeira, alfabetização e cidadania, no sentido de que quando terminar a fase de assistência, as famílias possam ter meios para sobreviverem.

“Estas experiências são sinais evidentes que sustentam o engajamento do Executivo angolano na edificação de um Sistema de Protecção Social mais robusto e sólido, assente nos três Ps: prevenção, protecção e promoção do bem-estar das nossas famílias”, frisou, Faustina Alves.

O mundo comemora anualmente o 15 de Maio, Dia Internacional da Família, data instituída pela Organização das Nações Unidas em 1993, com o objectivo de mostrar e aumentar a consciencialização das pessoas sobre factores sociais, económicos e demográficos que afectam as famílias, ajudando, assim, a enfrentá-los e resolvê-los de forma mais harmoniosa.

Desta vez, infelizmente, a efeméride é festejada sob forte tensão socioeconómica, causada pela Covid-19, com repercussão negativa nas estruturas dos Estados, nas instituições sociais e nas vidas de todas as famílias.

Este ano, a data é celebrada sob o lema “famílias unidas na mudança de comportamento, pela harmonia e coesão social”.

Entretanto, ministra almeja famílias unidas, sólidas e disciplinadas na luta contra o vírus, que “sejam famílias dignas e promotoras de valores morais alicerçados no amor, diálogo e compreensão entre os seus membros”.

MASFAMU reitera apoio às famílias sobre educação

Faustina Alves afirmou que, enquanto o vírus durar, a sua instituição vai continuar a prestar apoio, de forma remota, às famílias e seus educandos, tendo em perspectiva minimizar os efeitos da pandemia nas aprendizagens que se deseja para as futuras gerações.

A família é o núcleo indispensável e fundamental na transmissão dos valores culturais da sociedade. As mesmas têm garantindo, historicamente, o enaltecimento dos hábitos costumes e tradições, fincados nas riquezas naturais do país e imprescindíveis para o progresso do turismo na economia.

De acordo o comunicado conjunto, actualmente, a preservação da cultura, intrínseca à conservação da biodiversidade e ecossistemas, passa obrigatoriamente pelo engajamento familiar na transmissão de valores.

Assim, é a família imprescindível no processo de desenvolvimento do sector turístico no país, que depende, incontestavelmente, do fomento cultural das ricas tradições e na protecção absoluta das paisagens, flora e fauna selvagens.

Portanto, é incontestável a família ser o elemento transversal dos domínios da Cultura, Turismo e Ambiente.