Militares noruegueses no Iraque alertam sobre crescimento do Daesh em meio à Covid-19

As forças militares norueguesas no Iraque advertem que os membros do Daesh estão a aproveitar-se dos desafios colocados pelo novo coronavírus e que o grupo está em processo de reconstrução.

“É um paradoxo que o vírus que pacifica outros tenha levado a um boom para o Daesh, com mais ataques terroristas”, disse o tenente-coronel Stein Grongstad ao jornal Verdens Gang.

“Sentimos que eles têm uma estratégia de ataque que consiste num melhor planeamento e que eles estão a visar especificamente as forças iraquianas, que não são actualmente coordenadas na mesma medida que antes do ataque do vírus. O Daesh faz uso de bombas de estrada, possui explosivos avançados e utiliza armas mais pesadas.”

“Eles também sabem como usar o terreno nas áreas de fronteira em seu benefício. Em Abril, houve 20 ataques do Daesh às forças iraquianas somente na província [ocidental do Iraque] de Anbar”, disse Grongstad.

O batalhão norueguês Telemark está estacionado no Iraque para treinar soldados iraquianos para lidar com a ameaça terrorista. Nos últimos meses, eles não conseguiram ter contacto físico com os militares iraquianos devido a medidas para deter a propagação da pandemia, enquanto o Daesh permanece principalmente em áreas agrícolas e não está particularmente exposto à infecção. Avanços recentes do Daesh.

Além disso, prisioneiros foram libertados das prisões, incluindo simpatizantes do Daesh. De acordo com Verdens Gang, o Daesh está a receber novos recrutas de antigos condenados e de campos de refugiados abertos.

Um general iraquiano enfatizou que o Daesh tem células adormecidas que realizam ataques antes de desaparecer novamente e usam a chamada estratégia de “atacar e fugir”.

“O Iraque está sob pressão de vários lados. O país está sob pressão financeira, está em crise política, e depois veio o coronavírus para o país. O Daesh está a usar tudo o que pode para espalhar o terror”, disse o general Tahseen al- Khafagy, porta-voz do Comando de Operação Conjunta do Iraque, ao jornal Klassekampen.

Segundo al-Khafagy, o Daesh é “insignificantemente pequeno”, mas baseia as suas actividades em ataques individuais.

“O Daesh representa uma ameaça, mesmo que a organização esteja derrotada territorialmente. Tanto o Daesh quanto o Al-Qaeda (grupo terrorista proibido em vários países) estão a firmar-se mais facilmente onde falta controlo do governo ou onde prevalece a instabilidade”, disse a ministra norueguesa das Relações Exteriores, Ine Eriksen Soreide, no início desta primavera, admitindo temer um retorno do Daesh.

Após os ataques de alta visibilidade do Daesh nos últimos anos em Paris, Bruxelas, Berlim, Nice, etc., sempre houve um aumento nos novos canais jihadistas e oportunismo para obter mais apoio. Durante o surto de coronavírus no mês passado, houve um aumento significativo de actividade on-line similar.

Segundo Michael Krona, autor do livro “O Mundo Mediático do Daesh”, na primavera de 2020 houve um aumento significativo da actividade jihadista on-line. História do grupo militante

O Daesh, que se auto-denomina “Estado Islâmico”, é um grupo extremista que no verão de 2014 tomou conta de grandes partes do Iraque e da Síria e proclamou um califado islâmico.

No seu apogeu, tinha controlo sobre um terço do território iraquiano, mas os terroristas foram derrotados, tendo perdido Mosul, no Iraque, e Raqqa, na Síria. Após a derrota, dezenas de milhares de soldados da organização foram capturados e mantidos no campo al-Hol, na Síria.

Segundo o Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos (CSIS, na sigla em inglês), um think tank com sede em Washington, há entre 20.000 e 25.000 soldados do Daesh no Iraque e na Síria.