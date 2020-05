Van Persie iliba Moyes: “qualquer um que viesse depois de Sir Alex Fergunson”

Depois de muitos anos com a hegemonia em Inglaterra, a saída de Sir Alex Ferguson do comando técnico em 2013 deixou o Manchester United ‘de rastos’. David Moyes, compatriota que sucedeu a Ferguson, pouco durou em Old Trafford mas Robin Van Persie, avançado holandês que fazia parte do plantel dos red devils, não lhe coloca o ónus das culpas no falhanço da época 2013/14.

“Falhámos, sim. Acabámos em sétimo lugar… Foi um novo período para todos. O Scholes estava a terminar a carreira, o Giggs passou a ter o papel de treinador-jogador… A culpa não deve ser colocada no Moyes. Qualquer um que viesse depois do Sir Alex… Boa sorte para ele. Nós, jogadores, também tivemos culpa. Os níveis de exigência estavam no topo mas baixaram bastante”, admitiu Van Persie à Premier League, acrescentando: “A saída do Ferguson foi um pouco chocante, sobretudo porque antes de assinar lhe perguntei quanto tempo mais pensava ficar no clube e ele respondeu “três anos”. Mas tenho de ser justo, saiu por razões familiares e a família está sempre em primeiro lugar”.