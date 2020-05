40 dos 48 dos pacientes de Covide-19 são assintomáticos

Franco Mufinda fez esta revelação na habitual actualização de dados sobre a pandemia no país que decorre diariamente no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, com o objectivo de esclarecer a evolução da doença.

Esclareceu que nas últimas 24 horas não houve novos casos. Mas conseguiu-se mais três recuperações, perfazendo assim, um total de 17 casos recuperados, 29 pacientes clinicamente estáveis e dois casos que resultaram em morte.

Este especialista em Saúde Pública explicou que dentre os pacientes que se encontram a ser assistidos, as pessoas que expressaram febre representam 15 por cento. Entre as que têm sintomas, apenas 25 por cento expressaram temperatura acima de 38 graus centígradosm 10 por cento expressaram dificuldades respiratórias, 5 por cento expressaram mal-estar geral e 5 por centro apresentaram calafrio.

Por outro lado, disse que 15 por cento apresentaram dor de cabeça, 5 por cento fadiga e tosse, dos 48 casos até ontem reportados positivos no país.

“Quando olhamos os 21 casos de transmissão local, já descartamos dos 48, ficamos com 27. Analisando a proveniência da doença, 78 por cento provém de Portugal, 22 por centos são de outros países como Espanha, África do Sul, Cuba, Brasil e França”, detalhou.

Salientou que os casos de transmissão local mantêm-se 21.

Sobre as análises clínicas de casos suspeitos e não só, Franco Mufinda explicou que o Instituto Nacional de Investigação em Saúde desde a colheita da primeira amostra até a data presente examinou 6. 236 amostras, dos quais 48 positivas, 5.687 negativas e 501 encontram-se em processamento.

Em quarentena institucional encontram-se 720 pessoas e há 436 casos suspeitos, enquanto 1.111 cidadãos estão sob vigilância, por terem mantido contacto com portadores da Covid-19. Entretanto, 129 pessoas receberam alta da quarentena, dentre elas 87 são de Luanda, 21 de Cabinda, nove do Zaire, oito do Uíge e três nas províncias de Benguela e Bié, cada uma com igual número.

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) registou 81 chamadas, das quais uma denuncia e 80 pedidos de informação sobre a Covid-19. Entretanto, as equipas de resposta rápida receberam três alertas de casos suspeitos, que após investigação foram descartados, porque não reuniam os pressupostos de casos suspeitos da Covid-19.

Maianga lidera quantidade de casos

Franco Mufinda fez saber que por causa do surgimento de casos no bairro Cassenda, município da Maianga, a distribuição geográfica mudou. Este município passou a liderar com 14 casos activos, dois recuperados e um óbito, se comparado com os demais municípios que reportaram também casos neste leque de 48 positivos.

Nesta senda, disse que Belas tem actualmente cinco casos activos, seis recuperados e um óbito. Já Talatona conta com seis casos activos e quatro recuperados. No que respeita ao município de Belas, somando os casos com Talatona passam a registar 11 casos activos, 10 recuperados e um óbito. Já no Kilamba Kiaxi três casos activos, um recuperado, enquanto o município de Cacuaco tem um recuperado.

Actualmente o município do Cazenga conta com seis casos activos, Ingombota dois recuperados e o Sambizanga um activo e um recuperado.

Por outra, contou que a distribuição etária também mudou, sendo que a concentração dos infectados está à volta dos 77 por cento na faixa etária dos 20 aos 59 anos de idade e a predominância de género contínua masculina, com 68 por cento.

De acordo com Franco Mufinda, as províncias continuam a trabalhar com a colheita das amostras e o respectivo envio a Luanda. As autoridades sanitárias estão também a fazer algumas acções de capacitação dos técnicos na província de Benguela. Em Cabinda promoveu-se alguns encontros de sensibilização da população, bem como noutras províncias.

“Apesar de termos essa vivência com a Covid-19, mantemos os cuidados de saúde que são os serviços essenciais. Apelamos às mulheres gravidas a continuarem a realizar as consultas de pré-natal”, disse.

Franco Mufinda apelou ao cumprimento das medidas do estado de emergência, designadamente lavar frequentemente as mãos com água e sabão, o uso da máscara nos locais indicados, a permanência das pessoas em casa e a observância do isolamento físico.