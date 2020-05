Analisados preparativos do VII Congresso ordinário da OMA

Em nota enviada a OPAÍS, o MPLA faz saber que durante a reunião, orientada pela sua vice-presidente, Luísa Damião, o Secretariado do Bureau Político abordou diversas matérias ligadas à vida interna do partido. No encontro, foi também aprovado o plano de visitas aos municípios de Luanda com o objectivo de avaliar o estado de organização e funcionamento das estruturas de base e intermédias do partido, orientando- as no sentido do aumento do trabalho massivo político-partidário a todos os níveis.

De acordo com o comunicado, as deslocações dos grupos de acompanhamento do Secretariado do Bureau Político vão decorrer no dia 29 de Maio de 2020.

O mesmo acrescenta que o Secretariado do Bureau Político tomou conhecimento das conclusões do encontro realizado com os segundos secretários dos Comités Provinciais do MPLA e aprovou o relatório do Encontro Nacional sobre os Programas do Sector Social no Plano de Desenvolvimento Nacional – 2018/2022 – realizado em Luanda.

Após a provação do relatório, foi recomendado o acompanhamento e avaliação por parte das estruturas do partido das acções e medidas previstas, no âmbito da melhoria contínua das condições de vida das populações.

Finalmente, o Secretariado do Bureau Político anuiu à proposta de nomeação do Chefe de Divisão de Estudos e Análises do Gabinete do Secretário Geral do MPLA.