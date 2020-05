Festival de hip-hop Rolling Loud adiado para 2021 com “o mesmo cartaz” de 2020

A primeira edição do festival de música norte-americano Rolling Loud, que estava agendada para os dias 8, 9 e 10 de Julho deste ano, foi adiada para os dias 6, 7 e 8 de Julho de 2021. O adiamento resulta da “directiva do Governo português de 7 de Maio de 2020, que proíbe eventos de grande escala no país até Setembro” devido à pandemia do novo coronavírus, de acordo com comunicado enviado pelos promotores do festival.

Apesar do adiamento da primeira edição portuguesa daquele que se apresenta como “o maior festival de hip-hop do mundo”, em 2021 “mantém-se o mesmo line up [cartaz] apresentado em 2020″ e o local continuará a ser a “Praia da Rocha em Portimão”. Portugal continuará assim a ser “o primeiro país europeu a receber o Rolling Loud”.

Para a primeira edição portuguesa deste festival de música nascido em Miami (EUA) estava confirmada a presença dos cantores e rappers internacionais ASAP Rocky, Future e Wiz Khalifa. Também confirmadas estavam as actuações de Chief Keef, Gucci Mane, Lil Baby, Lil Uzi Vert, Meek Mill, Playboi Carti, Polo G, Rico Nasty, Saint Jhn, Trippie Redd e Young Thug, além dos portugueses Piruka, Yuzi e Sippinpurpp, entre outros.

De acordo com a organização, “todos os bilhetes comprados para 2020 permanecem válidos para as novas datas” de 2021, mas “os promotores abrem a possibilidade aos seus clientes de, caso desejem, poderem colocar à venda os seus bilhetes, através de uma plataforma oficial de revenda”.

Citada no comunicado, a Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, refere: “Estamos solidários com a decisão de adiamento deste grande evento. Toda a grande festa que já estava no terreno para vos acolher na nossa cidade e nas nossas praias, iremos melhorar e colocar em prática em 2021. Têm a garantia que a Câmara Municipal e as gentes de Portimão tudo farão para vos proporcionar experiências inesquecíveis”.

O comunicado refere ainda que “através da colaboração da Câmara Municipal de Portimão, foi possível, junto da hotelaria local, garantir, em 2021, as mesmas condições de estadia e preço a todos os festivaleiros do Rolling Loud. Os promotores, agradecem penhoradamente o esforço de todos e a forma com que têm sido recebidos em Portimão”.

Fonte: Observador