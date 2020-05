Homem nu interrompe vídeo-conferência entre Bolsonaro e empresários

Um homem nu, a tomar banho, interrompeu de forma involuntária a vídeo-conferência por Zoom do presidente Jair Bolsonaro com empresário brasileiros esta Quinta-feira. O momento caricato causou algum constrangimento, segundo relata a correspondente do Diário de Notícias.

A certa altura ouve-se o líder do Brasil a pedir ao presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) para parar de falar e alertar o “colega do último quadrinho” que estava a aparecer na imagem um homem despido.No registo sonoro da conversa que, entretanto, foi revelado na Internet, ouvese ainda o ministro da economia do Brasil “Tem um cara tomando banho aí peladão, tem um peladão aí fazendo isolamento. Peladão em casa e tal…”, atirou Paulo Guedes rindo da situação.

Ainda não é possível saber quem era o desconhecido que tomou conta da reunião de Bolsonaro com empresários brasileiros. Se era um intruso, uma vez que, segundo a Folha de São Paulo, a reunião por Zoom (aplicação para videoconferências e reuniões on line) não tinha senha de acesso, ou se algum dos empresários se esqueceu que tinha mais pessoas em casa.

Esta não é aliás uma situação inédita. Neste dias de quarentena quase mundial, onde o teletrabalho passou a dominar o panorama empresarial, têm sido vários os casos de situações constrangedoras dos utilizadores. Em Portugal, registaram-se vários casos de hackers que entraram enquanto decorriam aulas. O caso está a ser investigado.