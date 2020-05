Luís Borges reconduzido na Académica do Lobito

O presidente da Académica do Lobito, Luís Borges, foi esta semana reconduzido à presidência do clube com tradição do desporto-rei em Angola.

Por este facto, o responsável vai dirigir os destinos do clube nos próximos quatro anos, isto é, de 2020 a 2024, segundo os regulamentos do olimpismo. Ainda assim, Luís Borges vai manter as políticas de desenvolvimento daquela formação, porque é projecto de curto, médio e longo prazos.

Com isto, os lobitangas pensam em dias melhores, porque as condições financeiras continuam a afectar os aspectos técnicos e administrativos.

A Académica do Lobito é uma equipa que já formou atletas que deram cartas no Girabola, Campeonato Nacional de futebol sénior masculino.

Por isso, os próximos quatro anos serão decisivos para a formação de Benguela, porque a formação e outros aspectos são de relevância para o clube da cidade lobitanga.