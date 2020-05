Militares do Governo querem general Pazuello no lugar de Teich na Saúde, diz fonte

Com a demissão do segundo ministro da Saúde em menos de um mês, e em meio à epidemia de coronavírus, a ala militar do governo quer ver o secretário-executivo do ministério, general Eduardo Pazuello, em definitivo no cargo, disse à Reuters uma fonte palaciana, nesta Sexta-feira.

Pazuello não tem qualquer relação com a área, mas foi indicado ao posto de secretário-executivo pelos militares do governo para tocar a área de logística. Ex-comandante da operação Acolhida, de recepção aos imigrantes venezuelanos em Roraima, foi visto como um óptimo administrador.

“Pazuello tem o apoio de todo o mundo. É um craque”, disse a fonte, que pediu anonimato.

De acordo com duas fontes do governo, Pazuello ficará de qualquer forma como interino, e o presidente Jair Bolsonaro deve decidir, neste final de semana, o nome definitivo para o ministério.

Teich pediu demissão na manhã desta Sexta-feira depois de ser cobrado por Bolsonaro para endossar um novo protocolo de uso da cloroquina no início dos sintomas de coronavírus, medicamento que não tem os efeitos contra a Covid-19 comprovados.

O ministro assumiu a pasta no dia 17 de Abril, depois da demissão de Luiz Henrique Mandetta, e ficou menos de um mês no cargo.