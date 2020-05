National Geographic assinala os 75 anos fim da 2ª Guerra Mundial com 13 documentários

Ao nível mundial, a Grande Guerra terminaria em Setembro do mesmo ano, com a rendição do Japão. Para assinalar esta data, todas as Quintas-feiras a partir das 23h00 deste mês, serão dedicadas a esta efeméride, com a exibição de 13 documentários (sendo dois deles uma estreia no canal) e com a possibilidade de rever alguns dos melhores conteúdos relacionados com esta época.

O documentário “Insubmersível: O Navio de Batalha Perdido no Japão”, da premiada equipa da Vulcan Productions, acompanha a fantástica aventura de oito anos liderada pelo co-fundador da Microsoft, Paul G. Allen, na tentativa de localizar o local de descanso final do super navio de guerra japonês, o IJN Musashi.

Em 1944, com o resultado da Segunda Guerra Mundial em jogo, o Japão contava com uma arma secreta sobre a qual os americanos nada sabiam. Com 72 mil toneladas, o Musashi foi o maior e mais poderoso navio de guerra alguma vez construído, Inglaterconsiderado pelos japoneses como inafundável. Mas, numa das principais batalhas, o impensável aconteceu e o enorme navio afundou. Décadas após o naufrágio, a equipa de Allen partiu para encontrar o que resta dele.

‘A última tentativa de Hitler 2’

Esta série acompanha algumas das mais dramáticas batalhas que marcaram o último ano da 2.ª Guerra Mundial, revelando as decisões desesperadas de Hitler no sentido de tentar inverter aquilo que seria a derrota do seu ideal e da Alemanha.

Os seis episódios desta série retratam alguns dos mais marcantes momentos deste conflito como a libertação da zona portuária de St. Malo pelo exército americano; o plano das forças aliadas com o general Bernard Montgomery para pôr fim à guerra em 1944; a operação Market Garden, uma das maiores operações aéreas de todos os tempos; a reconquista do porto de Antuérpia ou o esforço do exército dos Aliados para se posicionarem ao longo do rio Reno e invadirem a Alemanha nazi.