Carta do leitor: Surra demais

Por: Eduardo Sambinga

Luanda

Caro director do jornal OPAÍS

Mas, afinal, o angolano quando veste a farda fica como? O outro que não tem farda passa a pagar todas as suas frustrações? A forma como os polícias e militares estão a bater nas pessoas não é só por causa do Coronavírus, uns até parece que ficam raivosos. Acho que estão a descontar no povo as suas raivas.

Vi uns polícias a bater nuns rapazes na zona do Kifica, aquilo não se faz. Mas se os polícias fossem inteligentes deveriam ainda ir com um rapaz até a casa dele para ver porquê que ele estava na rua. Aliás, nem é preciso muito, basta que alguns polícias pensem bem como são as suas casas e que quando eles estão a bater nos outros os seus filhos e as suas mulheres também estão a zungar alguma coisa para acrescentar no rendimento familiar.

A surra que estão a dar vai só causar revolta no povo, não faz sentido e nem é necessária. O Governo tem de ver bem as coisas, porque o povo não vota na Polícia, vota nos partidos.

Mesmo todos os dias as pessoas a partilharem vídeos nas redes sociais, os polícias parece que ficam mais possuídos, não tomam cuidado. Assim temos de ver bem se quando falam que expulsaram este ou aquele por causa de exageros é mesmo verdade, porque se calhar não lhes acontece nada, mudam só de esquadra e por isso eles não têm medo, fazem o que querem, se sentem protegidos.