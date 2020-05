Contágios Covid-19: África aumenta 41,6% em 12 dias. Angola permanece com 48 casos

Não se assinalam novas infecções de Covid-19 em território nacional há 3 dias. Assim, são conhecidos 48 casos positivos, com 29 activos, 17 curados e duas mortes. Todavia, em grande parte dos demais 53 países africanos, a transmissão comunitária cresce, reportando-se ao todo alguns milhares de casos por dia.

O pico da pandemia do novo Coronavírus em África foi inicialmente previsto pela OMS para as próximas 4 semanas, havendo alterações recentes na estimativa. No resto do mundo, em que se demorou dois meses e 8 dias para atingir 1.000.000 de infectados, depois somente 14 dias para 2 milhões, mais 14 dias para 3 milhões e somente 12 para 4 milhões, a subida foi exponencial.

Em África, a doença foi detectada a 14 de Fevereiro, no Egipto. No dia 6 de Maio havia mais de 50 mil casos diagnosticados, levando-se quase três meses a atingir, todavia, hoje, passados somente 11 dias, no continente africano já se contam 82.295 contágios, uma subida de sensivelmente 40%. Deste modo, parece estar-se a caminhar a passos largos para os 100 mil, a uma velocidade cerca de quatro vezes superior.