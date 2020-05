O regresso do futebol alemão para o Borussia Dortmund começou em grande com uma goleada por 4-0 frente ao Schalke no dérbi de Ruhr, em encontro da 26.ª sexta jornada.

Um golo de Haaland (29’), um bis de Raphael Guerreiro (45; 63’) e um tento de Thorgan Hazard (48’) asseguraram o triunfo do conjunto de Lucian Favre.

Com esta vitória, o Borussia cimenta o segundo lugar do campeonato e fica à condição a um ponto do líder Bayern Munique.