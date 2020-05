Marselha inicia negociações por Diogo Leite

Concluída de forma prematura a Ligue 1, devido à pandemia da Covid-19, o Marselha começa a preparar a próxima temporada ainda na incerteza sobre a continuidade de André Villas Boas no comando técnico.

Um dos alvos definidos, ainda com aval do treinador português, é Diogo Leite, um dossier que os dirigentes do clube têm já aberto na tentativa de não perder para a concorrência a contratação do defesa-central do FC Porto, também cobiçado, entre outros, pelo Sevilha e Valência.

Segundo o portal Footmercato, as primeiras negociações não tiveram sucesso junto do FC Porto, que recusou um empréstimo com opção de compra, proposta situada entre os sete e oito milhões de euros. O vice-campeão poderá voltar à carga já que existem fortes possibilidades de perder um defesa-central (Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara) no próximo verão.