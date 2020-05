Puto Português e Edmázia Mayembe entram em cena para “Live solidário”

Neste Domingo, 17, a partir das 14 horas e 30 minutos, as famílias angolanas estão uma vez mais convidadas para ver actuar os jovens músicos Puto Português e Edmásia Mayembe, no canal 1 da Televisão Pública de Angola e na plataforma Youtube da Platinaline. O objectivo do concerto solidário é de angariação de fundos para a compra de cestas básicas de mantimentos, destinados aos mais desfavorecidos, que nessa altura de vigência do Estado de Emergência decretado, pelo Presidente da República, João Lourenço, merecem atenção especial.

“Os músicos querem contagiar com o vírus do amor, e com isso criar uma corrente positiva e de empatia pela condição que tantos angolanos estão a viver”, pode-se ler na página oficial do portal Platinaline disponível na Internet.

Desse modo, refere ainda o portal, as contribuições para compra das cestas básicas equivalem a 5 mil Kwanzas, sendo que para o efeito, os interessados em ajudar terão disponíveis as coordenadas bancárias nos respectivos contactos telefónicos para o envio do comprovativo.

Conhecidos pelas suas suas performances vocais e melódicas, os artistas assim como o público estão expectantes por mais um concerto, embora sem o contacto presencial de platéia para tónica especial de interacção mais intimista.

Reportório

O reportório para esta tarde musical não foi revelado, mas aguarda-se que os músicos revisitem os melhores da sua lista de composições, recaindo agora o destaque para o tema “Paciência”, uma música em que faz duo com a cantora Edmázia Mayembe.

Entretanto, da lista de Puto Português aguardam-se temas dos álbuns Geração do Semba e Alma. Já de Edmázia temos hits como “Erro bom”, “Alma nua” e tantos outros da sua crescente carreira fazem a preferência do público que devido às razões impostas pela pandemia, hão de testemunhar o concerto a partir dos seus aposentos.