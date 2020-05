São Paulo regista 4.688 mortes por Covid-19 e ultrapassa a China

O número de total de mortes no Estado mais afectado pela pandemia no Brasil chegou a 4.688, contra 4.637 na China, país onde se iniciou a disseminação do coronavírus. As informações foram publicadas pelo Governo do Estado. Até este Sábado, foram confirmados 61.183 casos no Estado, com pelo menos uma pessoa infectada em 461 cidades. Os registos de vítimas fatais foram contabilizados em 212 municípios paulistas.

A 28 de Abril, o Brasil superou a China em número de mortos. Até ao último balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta Sexta-feira (15), foram registadas 15.046 mortes provocadas pela Covid-19 e 222.877 casos confirmados da doença em todo o país. Se São Paulo fosse um país, o Estado seria o 13º com mais mortes, à frente da China, Turquia, Suécia e Índia.

São Paulo tem cerca de 44 milhões de habitantes e a China 1,4 bilião de pessoas. O Estado brasileiro tem 106 mortos por um milhão de habitantes e a China aproximadamente 3,22 mortes por milhão. Em apenas 48 horas, foi registada a morte de mais uma criança no Estado de São Paulo. Ela tinha apenas três anos e é a sexta vítima infantil no Estado, a terceira nesta semana. Outras cinco crianças faleceram com a doença em menos de um mês.