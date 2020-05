Silverstone e Spa no calendário da Fórmula 1

O calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2020 está a ganhar forma. Silverstone tem acordo com a Liberty Media para a realização de duas corridas, previsivelmente a 26 de Julho e 2 de Agosto. Originalmente, o Grande Prémio da Grã-Bretanha encontrava-se planeado para 19 de Julho.

O promotor do campeonato paga todas as despesas da organização e os proprietários do circuito renunciam a contrapartidas comerciais. No entanto, a confirmação depende de ‘luz verde’ de Londres, que anunciou a imposição de quarentena de 14 dias para todos os indivíduos que cheguem ao Reino Unido.

A Fórmula 1 também recebeu ‘luz verde’ para realizar o Grande Prémio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, a 30 de Agosto. Bruxelas proibiu a realização de todos os eventos que envolvam multidões até 31 de Agosto, mas a corrida realizar- se-á sem espectadores nas bancadas, condição para a admissão de exceção à regra. O

s bilhetes de 2020 são válidos para 2021, mas admite-se, também, o reembolso do dinheiro aos fãs. No plano da Fórmula 1, arranque da época na Áustria, com duas corridas no Red Bull Ring de Spielberg, a 5 e 12 de julho.

Seguir-se-á Silverstone, também com duas corridas, a 26 de Julho e 2 de Agosto e o Grande Prémio da Hungria, a 9 de Agosto, igualmente à porta fechada.