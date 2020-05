Empresa americana anuncia descoberta de anticorpo que bloqueia completamente o novo Coronavírus

Uma empresa farmacêutica norte-americana assegura ter descoberto um anticorpo eficiente para neutralizar a infecção pelo novo Coronavírus, sem contudo apresentar o estudo.

O anticorpo, que teria sido descoberto depois de experimentos realizados em células in vitro, alegadamente impede que o vírus invada a célula e funcionaria perfeitamente, adianta a empresa.

Coquetel de anticorpos

A notícia foi avançada pela Fox News e refere que pesquisadores da empresa biofarmacêutica Sorrento Therapeutics, sediada na Califórnia, anunciaram ter descoberto, em colaboração com o Mount Sinai Health System em Nova York, um coquetel de três anticorpos capazes de eliminar o novo Coronavírus do corpo humano. “Queremos enfatizar que existe uma cura. Existe uma solução que funciona a 100%”, garantiu Henry Ji, fundador e CEO da Sorrento Terapêutica, citado pela Fox.

Ele salientou que, nesse caso, não haveria necessidade de distanciamento físico e seria possível viver numa sociedade sem medo.

Os cientistas teriam estudado bilhões de anticorpos, dos quais várias centenas foram considerados potencialmente capazes de agir contra o coronavírus e uma dúzia deles podendo mesmo bloquear a capacidade do vírus de se ligar à enzima humana ACE2, que é o receptor que este geralmente usa para se fixar em células humanas.

Anticorpo STI-1499

O anticorpo, batizado de STI-1499, “se envolve em torno do vírus e o expulsa do corpo”, prosseguiu Henry Ji, pois quando o anticorpo impede a penetração numa célula humana, o vírus não consegue sobreviver.

“Se não lograr penetrar na célula, ele não consegue replicar-se. Isso significa que, se impedirmos que o vírus invada a célula, ele acaba por desaparecer e o corpo o elimina”, afirmou Ji, uma vez mais citado pela Fox News.

Segundo os pesquisadores da empresa, o STI-1499, que deve se tornar o primeiro anticorpo do aludido coquetel, pode fornecer uma inibição total do vírus, devendo o tratamento estar disponível ainda antes do surgimento de uma vacina. Com esta divulgação, as acções da companhia valorizaram 150% no mesmo dia.