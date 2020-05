JMPLA apela à criatividade em tempo de crise

O secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos, apelou, ontem, em Luanda, à criatividade juvenil no actual contexto social do país.

Segundo o político, os jovens devem aproveitar as dificuldades económicas impostas pela Covid- 19 para desenvolver as suas habilidades e para contribuír para o desenvolvimento do país e driblar a situação de crise.

O político apelou os jovens a apostarem no empreendedorismo e no uso responsável das redes sociais, de modo a criarem sustentabilidade no âmbito da promoção do auto-emprego. Para Crispiniano dos Santos, para além das políticas públicas em curso no país, visando a criação de empregos e promoção da empregabilidade, é necessário que os jovens tenham livre iniciativa que possa ajudar a criar estabilidade e a independência económica.

De acordo com o dirigente político, para além das dificuldades económicas impostas pela Covid-19, é importante que se tire as lições que a pandemia oferece. E, frisou, com criatividades, responsabilidade e sentido de vontade de crescer, os mais criativos poderão tirar grandes lições do actual contexto.

Segundo Crispiniano dos Santos, a JMPLA tem vindo a desenvolver uma série de actividades, via redes sociais, para motivar a juventude a ser mais proactiva e para ajudar a desenvolver o país. “O país e o mundo enfrentam dificuldades movidas pela Covid-19. Precisamos é ser criativos para vencermos as dificuldades”, apontou.