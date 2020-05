“China age com “abertura, transparência, responsabilidade” na luta contra Covid-19”

O presidente chinês, Xi Jinping, declarou que a China, desde o início, vem agindo com abertura, transparência e responsabilidade na luta contra a Covid-19.

Xi Jinping fez estas observações ao proferir um discurso, via videoconferência, nesta Segunda-feira, em Beijing, para a abertura da 73ª Assembleia Mundial da Saúde. “Na China, depois de fazer esforços meticulosos e enorme sacrifício, invertemos a maré do vírus e protegemos a vida e a saúde do nosso povo”, disse Xi. “Desde o início, agimos com abertura, transparência e responsabilidade.”

“Fornecemos informações à Organização Mundial da Saúde (OMS) e países relevantes em tempo hábil. Lançamos a sequência do genoma o mais rápido possível”, observou Xi. “Compartilhamos a experiência no controlo e tratamento com o mundo sem reservas. Fizemos tudo o que está ao nosso alcance para apoiar e ajudar os países necessitados”, disse Xi.

Vacina chinesa bem público global quando disponível

O desenvolvimento e a implementação da vacina para combater a Covid-19 na China, quando disponível, tornar-se-á um bem público global, sendo a contribuição da China para garantir o acesso e a viabilidade da vacina nos países em desenvolvimento, assegurou o líder da segunda maior economia mundial.

China ajudará África a melhorar capacidade de preparação e controlo de doenças

O chefe de Estado chinês disse que o país estabelecerá um mecanismo de cooperação para emparelhar os seus hospitais com 30 hospitais africanos, devendo também acelerar a construção da sede do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC) para ajudar o continente a aumentar a sua capacidade de preparação e controlo de doenças, disse Xi Jinping.

Depósito e centro de resposta humanitária global

A China trabalhará com as Nações Unidas para estabelecer um depósito e centro de resposta humanitária global na China, e garantirá a operação das cadeias de suprimentos anti-epidémicos, bem como promoverá “canais rápidos” para acelerar o transporte e desembaraço aduaneiro, segundo promessa do líder chinês.

Propostas para conter a Covid-19

O presidente chinês, Xi Jinping, fez na Segunda-feira algumas propostas para controlar a progressão da Covid-19 pelo mundo, entre as quais constam a remissão para a alçada da OMS, a liderança da resposta global ao surto, assim como garantir maiores apoios ao continente africano.

Postula, por outro lado, o fortalecimento da cooperação internacional, assim como o restauro do desenvolvimento sócio-económico e o fortalecimento da governação global na área de saúde pública, propostas, todas elas, que devem contar com a disposição para tudo fazer em prol do rápido controlo e tratamento da Covid-19.