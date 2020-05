EPAL, ENDE e PRODEL com novos administradores

O Presidente da República, João Lourenço, ao abrigo das suas prerrogativas constitucionais, apoiando-se na Lei de Bases do Sector Empresarial Público e por conveniência de serviço, nomeou, hoje, novos presidentes do conselho de administração da PRODEL (Produção de Electricidade), EPAL (Empresa Pública de Águas) e ENDE (Empresa Nacional de Distribuição de Energia).

Para efeitos, exonerou José António Neto, do cargo de Presidente do Conselho de Administração da PRODEL, bem como Job Feca Martins Vilinga, do cargo de Administrador para a Área de Produção Térmica, Pedro Eduardo Manuel Afonso, do cargo de Administrador para a Área de Produção Hídrica.

Além disso, também exonerou Mário Alberto Mendonça da Silva, do cargo de Administrador para a Área Comercial e Assuntos Regulatórios, Judite Nazaré dos Santos Lemos Rosa, do cargo de Administradora para a Área de Finanças e Tecnologias de Informação, Francisco de Maria de Meireles Vasconcelos Júnior, do cargo de Administrador Não Executivo.

Por fim, destituiu Emanuela Bernardett Afonso Vieira Lopes, do cargo de Administradora Não Executiva.

Noutro decreto, o Presidente da República exonerou as individualidades integrantes do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade – ENDE.

A saber, Ruth do Nascimento Cardoso de Almeida Safeca, do cargo de Presidente do Conselho de Administração, Hélder de Jesus Garcia Adão, Administrador Executivo; João de Deus Pereira Furtado, Administrador Executivo, Manuel de Jesus Neto Adão, Administrador Executivo.

Por seu turno, João Lourenço exonerou Carlos Alberto dos Reis Ferreira, Administrador Executivo, Leonídio Gustavo Ferreira de Ceita, Administrador Não Executivo, João Simão Manuel da Silva, Administrador Não Executivo.

Nomeações

Para integrar o Conselho de Administração da Empresa Pública de Produção de Electricidade – PRODEL, o Presidente da República nomeou Joaquim Ventura, Presidente do Conselho de Administração, Pedro Eduardo Manuel Afonso, Administrador Executivo.

O Presidente da República nomeou ainda Euclides Morais de Brito, Benício Machado e Rosa Afonso Miguel para o cargo de Administradores Executivos.

Por outra, Francisco de Maria de Meireles Vasconcelos Júnior e Emanuela Bernardett Afonso Vieira Lopes, para o cargo de Administradores Não Executivos.

Outrossim, para integrar o Conselho de Administração da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade – ENDE, o Presidente da República nomeou Hélder de Jesus Garcia Adão para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, João de Deus Pereira Furtado, Pedro Estêvão Buca e Isabel Augusto dos Santos como Administradores Executivos.

Como Administradores Não Executivos, João Lourenço nomeou Manuel de Jesus Neto Adão, Mário Alberto Mendonça da Silva e João Simão Manuel da Silva.

Também por conveniência de serviço público, o Titular do Poder Executivo exonerou Ângelo Sebastião Filipe, do cargo de Administrador Executivo da Empresa Pública de Águas – EPAL, EP e nomeou Venceslau Txindji Chissupa, para o cargo de Administrador Exeutivo da Empresa Pública de Águas.