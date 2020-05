Futuro do xadrez africano celebra dia de África

O Mestre Internacional, um dos mentores do projecto ‘África Chess future’ de xadrez, Sérgio Miguel, avançou que a organização está a preparar para esta semana o ‘match’ entre o misto de Espanha frente ao misto de África, via online.

Sérgio Miguel explicou que o certame de carácter particular visa celebrar o dia de África, a assinalar-se a 25 deste mês. No torneio por equipas realizado no passado fim-de-semana, os rapazes da equipa de Angola ficaram em segundo lugar, com 120 pontos, melhoraram uma posição em relação às três edições anteriores, ao passo que a turma da África do Sul revalidaram o título, com 125.

Na contagem individual, a atleta da escola Ditrov, Jemima Paulo, de 13 anos, surpreendeu os rapazes e venceu o torneio com 42 pontos.