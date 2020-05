Irã aprova criação de embaixada virtual em Jerusalém para enfrentar Israel

Durante a sessão aberta do Parlamento iraniano nesta Segunda-feira (18), os deputados aprovaram uma lei destinada a enfrentar as “acções hostis do regime sionista”.

Segundo a mídia local, a lei solicita ao Ministério de Relações Exteriores do país criar no período de seis meses uma Embaixada virtual do Irão em Jerusalém, cidade reconhecida por Teerão como capital da Palestina.

Além disso, o Ministério iraniano deve organizar um “referendo” na Palestina, o que, segundo Teerão, ajudará a resolver a instabilidade da região.

A lei proíbe qualquer cooperação, acordo político ou intercâmbio de informação com funcionários, instituições oficiais e não oficiais de Israel.

Qualquer cooperação com indivíduos ou entidades associadas com o governo de Israel em formato de conferência, exposições ou reuniões é considerada ilegal.

Além disso, cidadãos iranianos continuam proibidos de viajar aos “territórios palestinos ocupados”, enquanto “todos os sionistas” estão proibidos de entrar no Irão.

A lei também prevê a obrigação do governo do Irão de auxiliar outros Estados e povos na “libertação” de Jerusalém.