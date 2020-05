Mercedes admite interesse em Vettel

O Mundial de Fórmula 1 mantém-se à espera da bandeira verde para arrancar a época de 2020, aparentemente programado para 5 de Julho, no Red Bull Ring, na Áustria, mas os bastidores mantêm-se muito movimentados.

A confirmação da saída de Sebastian Vettel da Scuderia Ferrari no final do campeonato, depois de cumprido o contrato entre alemão e italianos, iniciou uma sucessão de acontecimentos que pode terminar com a mudança do campeão de 2010, 2011, 2012 e 2013 para a… Mercedes!

Toto Wolff, o director da escuderia hexacampeã mundial, admitiu o interesse no alemão. “Na Mercedes, estamos totalmente focados no sucesso e o Sebastian é bom, muitíssimo bom! E um piloto alemão num carro alemão é uma óptima história de marketing”, disse o austríaco.

No entanto, de momento, a prioridade da equipa é o prolongamento do acordo com Lewis Hamilton, que também termina no final de 2020. Já a renovação do contrato com Valtteri Bottas parece cada vez menos provável. O finlandês, como o inglês, após a conclusão da temporada, encontrar- se-á livre…