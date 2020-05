Populares satisfeitos com remoção da grua do Prenda

Deram início esta semana os trabalhos de remoção da Grua-40 (que ganhou este nome por estar naquela zona há 40 anos), nas proximidades do lote 22, para a satisfação dos moradores. Sob a alçada do Governo provincial, os trabalhos começaram depois do aval do governador Sérgio Luther Rescova.

Em conversa com alguns moradores, estes disseram que depois desse processo passarão a ter sono leve, livres do perigo que a grua provocava todos estes anos, depois de ter sido abandonada pelos antigos construtores daqueles lotes.

“Só podemos agradecer e estar felizes com esse processo e pelo apoio que o GPL está a dar aos moradores, de modo que após o término do processo regressemos às nossas casas”, manifestou, Albano Miguel, morador da zona.

Outro morador, que recebeu Kz 120 mil do Governo para arrendar uma residência provisória, referiu que não estará muito distante do local porque quer acompanhar de perto as obras da remoção da grua e consequente a reconstrução das moradias. Por esta razão, está também a fiscalizar e a ajudar no que for necessário. Recorde-se que a “Grua-40” nos lotes do Prenda, foi removida e o empreiteiro deu a garantia de 90 dias para a reconstrução das residências, que tiveram de ser demolidas de modo a facilitar os trabalhos de remoção.