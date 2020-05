Telenovelas voltam à emissão na ‘ZAP Novelas’ gradualmente

As novelas “O Jogo da Vida” e a “Acorrentada” regressam à emissão na programação da ZAP Novelas, a partir do dia 28 de Maio. O canal em nota informa que as respectivas retomam de forma gradual depois da interrupção em Março último.

Com a pandemia da Covid- 19, o mundo parou. Por esse motivo, a ZAP Novelas viu-se obrigada a interromper a sua emissão devido às limitações impostas à produção das novelas na Turquia, um dos países de origem de várias novelas do canal, e também por causa do enceramento dos estúdios de som especializados em dobragem no Brasil que colaboram com a ZAP.

Por essa razão, durante os últimos dois meses, a ZAP Novelas não conseguiu ter novos episódios dobrados das suas novelas para emitir, quer das produções que já tinham terminado de ser gravadas, quer das produções que continuavam a ser gravadas antes da pandemia. E embora, as gravações das novelas na Turquia, continuem paradas, os estúdios de som no Brasil, conseguiram organizar-se e dessa forma voltar a gravar o material das novelas que já tinham em seu poder antes da pandemia.

Assim, os telespectadores e apreciadores do canal ZAP Novelas, começa a emitir “O Jogo da Vida” às 19:00. Posteriormente, a 01 de Junho regressa “Terra Amarga”. Já no dia 02 entra em cena a novela “Força de Viver” ao passo que em Julho retoma o “Fruto Proibido”.