A permuta de liquidez entre os bancos comerciais realizada em Abril fixou-se em 172.850 milhões Kz

O BNA absorveu do mercado cerca de 460,2 mil milhões Kz, ao longo do Iº trimestre de 2020, por via de Operações de Mercado Aberto. O desempenho corresponde a uma redução homóloga de 18%, reflexo do compromisso do Banco Central com a estabilidade dos preços na economia, através do controlo da quantidade de moeda disponível.

EUA

O índice de produção industrial contraiu 11,2% em Abril de 2020. O desempenho representa um agravamento de 6,7 p.p. em relação ao período anterior, tal como a segunda contracção consecutiva e a maior queda dos últimos 100 anos, o que reflecte a suspensão ou adiamento das operações durante o período em análise, com impactos sobre o crescimento económico do país.