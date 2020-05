Editorial: A prata da casa

O reitor da Universidade José Eduardo dos Santos, no Huambo, veio insistir que o Hospital regional local e a Faculdade de Medicina Veterinária possuem laboratórios, equipamento de ponta e técnicos bem formados para assumir a testagem da Covid- 19. Sabendo-se que Angola está entre os países do mundo que menos testam, torna-se incompreensível que não se utilize estes meios que, por um lado aumentariam a capacidade de testagem e reduziriam o seu custo e, por outro lado, permitiriam a acumulação de conhecimento que poderia levar a alguma investigação.

É hábito as autoridades deste país se virarem para soluções externas quando poderiam perfeitamente aproveitar o que de alta qualidade têm dentro de portas. Mais do que esclarecer as razões deste desperdício, é hora de as autoridades olharem para dentro uma segunda vez e descobrirem as potencialidades que estão à vista de toda a gente.