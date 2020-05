Filhos levam Polícia ao esconderijo de Kabuga

O inquérito ganhou ritmo em Março, após uma reunião de inteligência entre investigadores da França, Grã-Bretanha e Bélgica, lar de alguns dos filhos de Kabuga, bem como da agência Europol de aplicação da lei da Europa e uma equipa de um Tribunal da ONU.

O bloqueio ao coronavírus que paralisa a maior parte da Europa significou que muitas investigações foram suspensas, permitindo um foco no arquivo de Kabuga, disse Eric Emeraux, chefe do Escritório Central da Gendarmerie de Combate a Crimes Contra a Humanidade.

A rede de arrasto, subsequentemente, aproximou-se de um dos supostos principais financiadores do genocídio do Ruanda, suspeito de financiar e armar as milícias que massacraram 800 mil tutsis étnicos e hutus moderados, em 1994.

“Percebemos (…) que a trilha dos filhos que protegiam o pai convergia para Asnieres-sur-Seine”, disse Emeraux à Reuters, referindo-se a um subúrbio de Paris. “Também descobrimos que um dos seus filhos tencionava alugar um apartamento lá”.

As escutas foram instaladas e a propriedade colocada sob vigilância. A inteligência indicou que havia boas razões para acreditar que alguém que não fosse um dos seus filhos residia no apartamento.

“Decidimos abrir a porta, sem ter certeza absoluta de quem encontraríamos lá dentro”, disse Emeraux. “Eu não dormi na noite anterior.” O fugitivo de 84 anos morava num apartamento no terceiro andar, na Rue du Reverendo Pere Christian Gilbert, em Asnieres- sur-Seine, um bairro abastado na periferia norte de Paris.

Os vizinhos descreveram um homem idoso e frágil que falava pouco e antes do bloqueio passeava frequentemente fora do seu apartamento. Um morador do mesmo quarteirão disse que Kabuga poderia estar a morar lá por quatro ou cinco anos.

ADVOGADO DE GBAGBO

A Reuters não pôde obter uma reacção pública feita por Kabuga, ao longo dos anos, sobre as acusações. O advogado francês Emmanuel Altit disse que fará parte da equipa de defesa. Ele não respondeu a uma solicitação subsequente de solicitação de comentários de Kabuga.

Altit é um advogado sénior da equipa que conseguiu, com sucesso, a absolvição do ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, por acusações de crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional, em Janeiro de 2019.

No Sábado, um esquadrão de 16 oficiais de elite, vestidos de preto e apelidados de ‘Ninjas’ por Emeraux, forçou a porta da frente de Kabuga às 6 horas da manhã. “Kabuga não resistiu”, disse Emeraux. Ele foi identificado formalmente através de um teste de DNA, comparando com uma amostra colhida quando ele foi hospitalizado na Alemanha em 2007, acrescentou Emeraux.

A prisão de Kabuga marcou o fim de uma caçada de mais de duas décadas que abrangeu a África e a Europa. Kabuga tinha 28 apelidos conhecidos e usava um passaporte de um país africano, disse Emeraux.

Altit disse que Kabuga seria processado perante um tribunal de Paris na Terça-feira.

O tribunal estabelecerá o processo legal antes de encaminhar o caso aos juízes de investigação dentro de oito dias. Os juízes decidirão se entregam Kabuga ao Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais. Se a Kabuga recorrer da decisão, o caso passará para o Tribunal de Cassação da França, que verifica se as decisões estão em conformidade com a lei.

A capacidade de Kabuga esconder- se para fugir de uma caçada internacional, por mais de 20 anos, levantou questões sobre se ele tinha cúmplices fora da sua família.

“É difícil imaginar que ele poderia ter escapado para o território francês sem a ajuda de cúmplices”, disse Patrick Baudoin, da Federação Internacional de Direitos Humanos. A federação apoiou sobreviventes na acusação de outros suspeitos de genocídio do Ruanda que moram na França.

Kabuga em tribunal esta Terça-feira

O suspeito de genocídio ruandês Felicien Kabuga foi denunciado perante um promotor público francês na Terça-feira, três dias depois de a Polícia invadir o seu esconderijo no subúrbio de Paris, encerrando uma caçada a 26 anos.

O homem de 84 anos é acusado de financiar e armar milícias que massacraram cerca de 800 mil pessoas. Ele foi indiciado, em 1997, por sete acusações criminais, incluindo genocídio, todas relacionadas ao genocídio de 1994, no Ruanda.

Kabuga chegou ao complexo do Tribunal de Apelações de Paris sob forte protecção policial. Outriders flanqueavam o comboio e oficiais armados vigiavam a entrada. A audiência começou cerca de três horas depois, disse uma fonte judicial.

O procurador deve definir o processo legal antes que o caso seja encaminhado para juízes de investigação que decidirão transferir Kabuga para um tribunal da ONU que lida com alegados crimes contra a humanidade.

Pelo menos um grupo francês de apoio às vítimas de genocídio disse que considerava uma acção legal para descobrir como Kabuga foi capaz de passar à clandestinidade na França e que tipo de ajuda ele recebeu.

“Ele era o nosso Klaus Barbie, o nosso (Adolf) Eichmann”, disse Etienne Nsanzimana, presidente do grupo de apoio Ibuka France, referindo-se a dois importantes criminosos de guerra nazistas.

“Como ele ficou foragido por 26 anos? Por quantos anos ele esteve na França e recebeu ajuda para viver confortavelmente. Não acho que fosse apenas a família dele “, acrescentou Nsanzimana.

Kabuga, um empresário hutu, é acusado de financiar as milícias que protagonizaram o genocídio. Não se sabe quando ou como Kabuga, que tinha uma recompensa de USD 5 milhões nos EUA, entrou na França.

O Ministério da Justiça da França disse que ele viveu sob uma identidade falsa em Asnieres- sur-Seine, nos arredores de Paris.