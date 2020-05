General Pazuello nomeia nove militares para o Ministério da Saúde

Nesta Terça-feira (19), foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) as nomeações de nove militares para o Ministério da Saúde.

As indicações são do ministro interino da pasta, o general Eduardo Pazuello, que desde a saída do ex-ministro Nelson Teich comanda o Ministério da Saúde.

Teich deixou o cargo após desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro, porém não apontou os motivos publicamente. O ex-ministro havia substituído Luiz Henrique Mandetta, em Abril, que também deixou o ministério após conflitos com o presidente. A saída de Mandetta foi parte de um processo envolvendo discordâncias de Bolsonaro em relação às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), como o isolamento social.

Conforme publicou o portal G1, o governo brasileiro tem ampliado o número de militares no Ministério da Saúde desde a saída de Mandetta da pasta. É o caso da indicação do coronel do Exército António Élcio Franco Filho, nomeado em Abril para o cargo de secretário-executivo adjunto da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e também do próprio general Eduardo Pazuello, nomeado então secretário-executivo da pasta. Pelo menos outros dois militares foram nomeados para cargos no ministério no início de Maio deste ano.