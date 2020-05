Mais de 6 mil agentes culturais beneficiarão de cestas básicas

Seis mil e 600 agentes culturais inscritos em associações beneficiarão de ajuda, face a restrição das actividades culturais causadas pela pandemia de Covid- 19, afirmou, nesta Terça-feira, em Luanda, a ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, Adjany Costa.

Durante um encontro de auscultação e contribuições sobre as medidas de alívio económico face à Covid- 19, ao nível dos agentes do turismo, hotelaria e cultura, Adjany Costa referiu que serão aplicadas medidas paliativas a curto prazo, com vista a minorar a situação actual, mas que tudo dependerá da apresentação de uma proposta realística para mitigar os efeitos da pandemia.

Segundo a ministra, existe já um grupo constituído por agentes culturais, turísticos e hoteleiros que vão trabalhar em conjunto com técnicos do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e do Ministério da Economia e Planeamento, com vista a se encontrar uma proposta realística que visa aliviar os prejuízos derivado da pandemia de Covid-19.

Essas propostas serão submetidas para avaliação e aprovação pelos diferentes órgãos do Estado. Quanto às medidas de alívio económico no sector do turismo e hotelaria, os agentes propuseram a adopção de linhas de financiamento e créditos.

Por outro lado, o músico Kyaku Kyadaff sugeriu ao ministério da tutela que vele pelas políticas que visam salvaguardar a classe, bem como adoptar um Plano de Desenvolvimento Cultural Nacional, de modos a promover os hábitos e costumes do povo angolano, tanto do ponto de vista sociológico como linguístico.

O artista sublinhou ainda que com soluções viáveis e políticas exequíveis, os artistas podem contribuir na potencialização do emprego ao nível do país.

Os artistas e produtores participantes no encontro apelaram ainda ao alívio dos impostos cobrados, uma vez que se encontram parados e impossibilitados de pagar salários aos funcionários.