Arranque do Moçambola 2020 preocupa clubes

Segundo a imprensa moçambicana, alguns clubes que vão disputar o Moçambola 2020 dizem que o arranque tardio da época compromete a sua funcionalidade financeira, tendo em conta que devem fazer esforços para continuar a pagar salários dos jogadores. Costa do Sol e Ferroviário de Maputo estão numa fase de reabilitação das suas infra-estruturas antes do início das competições.

A situação do Coronavírus continua a trazer dissabores ao futebol moçambicano. Sem competições, os clubes já se ressentem das dificuldades financeiras e consideram que toda a estrutura funcional começa a ficar comprometida, até porque o início do Moçambola é ainda uma incógnita, em face do que a pandemia continua a fazer no país.

Costa do Sol, Ferroviário de Maputo e Textáfrica do Chimoio, três clubes que vão disputar o Moçambola, mostram-se cépticos quanto ao arranque do campeonato nacional de futebol e consideram que a indecisão prejudica as suas actividades.