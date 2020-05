COVID-19: Infectada em Cuba, curada em Angola

A especialista cubana em Estatística, integrante do conjunto de reforços de profissionais provenientes de Cuba para ajudar Angola no combate à Covid-19, que testou positivo no dia 22 do mês passado, recuperou, fez saber o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, no CIAM.

Além disso, o país registou mais dois casos positivos de transmissão local, sendo o primeiro um jovem guineense de 25 anos, residente no Hoji Ya Henda e o segundo referente a uma rapariga com a mesma idade, popular do Kilamba Kiaxi.

O país tem um total de 60 casos, dos quais três óbitos, 18 recuperados e 39 activos.

Em actualização…