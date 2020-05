Covid-19: Motorizadas apreendidas restituídas com multas

As 800 motorizadas apreendidas no Bié por exercício ilegal da actividade de mototaxi serão restituídas aos legítimos proprietários com a apresentação da devida documentação e pagamento de uma multa, tão logo o país esteja livre da pandemia.

O facto foi avançado à Angop ontem, Quarta-feira, no Cuito, pelo porta-voz do Comando da Polícia Nacional no Bié, superintendente- chefe António Hossi, lembrando que a actividade de moto-táxi está proibida durante o Estado de Emergência. Sem avançar a multa a ser aplicada a cada infractor, o responsável admitiu que outros moto-taxistas continuam a circular, de forma clandestina, nos bairros periféricos, desrespeitando as medidas de prevenção contra a doença.

Angola soma 52 casos positivos, dos quais três óbitos, 17 recuperados e 32 casos activos (clinicamente estáveis), sendo 25 de transmissão local.